Hinteregger gleich in Frankfurts Startelf

Frankfurt/Main (dpa) - Der beim FC Augsburg aussortierte Verteidiger Martin Hinteregger steht bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt gleich in der Startelf. Für das Spiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) gehört der Österreicher neben Makoto Hasebe und Evan Ndicka zur Dreierkette der Hessen. Hinteregger war in Augsburg in Ungnade gefallen, weil er Trainer Manuel Baum nach dem 0:2 in Gladbach am vergangenen Samstag öffentlich kritisiert hatte. Die Schwaben teilten daraufhin mit, der 26-Jährige könne sich einen neuen Verein suchen. Hinteregger ist nun bis zum Saisonende an die Eintracht ausgeliehen.

Bei Tabellenführer Dortmund hat Trainer Lucien Favre Offensivmann Mario Götze aus der Startelf genommen, er sitzt zunächst auf der Bank. Anstelle von Götze beginnt in der Spitze der Spanier Paco Alcacer, der in dieser Spielzeit bereits zwölf Tore in der Bundesliga erzielt hat.