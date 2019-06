Herthas Maier fit für U21-EM: Seltener Torjubel beim Test

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Den Wettlauf um die Fitness für die U21-EM hat Arne Maier gewonnen - nun darf der Mittelfeldspieler von Hertha BSC kurz vor Turnierstart sogar über eines seiner seltenen Tore jubeln. Beim 3:2 gegen EM-Teilnehmer Polen in einem Testspiel über 4x30 Minuten erzielte der 20-Jährige am Montag in der 30. Minute das zwischenzeitliche 1:0. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach der nichtöffentlichen Partie im Trainingslager in Südtirol mit. Die komplette Saison über war Maier in Pflichtspielen für den Berliner Bundesligisten ohne eigenen Treffer geblieben.

Das Ende der Spielzeit erlebte der A-Junioren-Meister von 2018 wegen einer Knieverletzung nicht auf dem Rasen. Pünktlich meldet sich Maier aber bereit für die U21-Europameisterschaft. "Ich fühle mich fit und bin voll ins Mannschaftstraining eingestiegen", sagte er am Pfingstwochenende auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bunds im Doppelinterview mit dem ebenfalls zuletzt angeschlagenen Nadiem Amiri. "Bis zum ersten EM-Spiel nächste Woche gegen Dänemark wollen wir bei 100 Prozent unserer Leistungsfähigkeit sein und uns die fehlenden Prozentpunkte in den letzten Trainingseinheiten holen."

Maier hatte sich Anfang April eine Teilruptur des Innenbandes im linken Kniegelenk zugezogen und war für den Rest der Saison beim Berliner Bundesligisten ausgefallen. Er gehört zum endgültigen Kader von Nationaltrainer Stefan Kuntz für die EM (16. bis 30. Juni) in Italien und San Marino. "Wir wollen unsere Gruppe als Erster abschließen und uns für die Olympischen Spiele qualifizieren", sagte Maier zu den Zielen beim Turnier. Beim 12:0 im Test gegen eine Südtiroler Landesauswahl stand er zuletzt eine knappe halbe Stunde auf dem Platz.

Am Dienstag reisen die DFB-Junioren aus dem Trainingslager ab, bevor es dann nach zwei freien Tagen am Freitag zur EM-Endrunde erneut nach Italien geht. Die Kuntz-Auswahl wird ihr Quartier in der Nähe des ersten Spielorts Udine beziehen, Gegner in der Vorrunde sind neben Dänemark (17. Juni), Serbien (20. Juni) und Österreich (23. Juni).