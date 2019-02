Heimstarke Frankfurter fordern Tabellenführer aus Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Europa-Anwärter Eintracht Frankfurt erwartet heute die größte Herausforderung der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Pokalsieger empfängt zum Topspiel des 20. Spieltags Tabellenführer Borussia Dortmund und will mit dem zweiten Heimsieg in Serie den fünften Platz in der Tabelle festigen. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, in den vergangenen vier Bundesliga-Heimspielen gegen den BVB ging Frankfurt nie als Verlierer vom Platz.

Fraglich ist der Einsatz von Kapitän David Abraham (Wadenprobleme), der von Augsburg-Leihgabe Martin Hinteregger ersetzt werden könnte. Im Sturm dürfte Adi Hütter wie gewohnt sein treffsicheres Trio Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller aufbieten.