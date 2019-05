Gegen Mainz: Eintracht will Champions-League-Platz behalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt will nach dem bitteren Aus in der Europa League einen Sieg im Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 folgen lassen. Heute geht es für das Team von Trainer Adi Hütter auch darum, Platz vier in der Tabelle der Fußball-Bundesliga zu verteidigen. Nach dem 1:6-Debakel bei Bayer Leverkusen in der Vorwoche sichert der SGE derzeit lediglich die bessere Tordifferenz den Champions-League-Platz.

Das vorletzte Saisonspiel gegen Mainz nach zuletzt vier Liga-Partien ohne Sieg wird nur rund 66 Stunden nach dem kräftezehrenden Halbfinale in der Europa League beim FC Chelsea angepfiffen. In London waren die Hessen erst nach 120 Minuten im Elfmeterschießen (3:4) ausgeschieden. Personell kann die Eintracht am Sonntag aus dem Vollen schöpfen, Hütter dürfte nach dem Chelsea-Kampf dennoch Wechsel vornehmen.