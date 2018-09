Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Vize-Weltmeister Ante Rebic steht beim deutschen Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach mehreren Verletzungen vor der Rückkehr. Der 25 Jahre alte Kroate könnte nach Fußproblemen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit zum Einsatz kommen, wie Trainer Adi Hütter am Freitag ankündigte. "Rebic wird mitunter eine Option sein, ja", sagte der Österreicher. Der Kroate laborierte nach seinem WM-Einsatz an mehreren Verletzungen und kam lediglich im Supercup zu einem Kurzeinsatz. Die Offensive der Hessen hatte zuletzt unter dem Ausfall des Stars gelitten.

Beim Duell der Europa-League-Starter mit Leipzig erwartet Hütter eine harte Aufgabe. "Es wird Stressfußball sein", sagte er weniger als 24 Stunden nach dem überraschenden 2:1 bei Olympique Marseille am Donnerstagabend in der Europa League. Nach Niederlagen gegen Bremen (1:2) und Dortmund (1:3) soll der erfolgreiche Europa-Start nun der Wendepunkt sein. "Es könnte möglicherweise auch eine Initialzündung sein für die Spieler", sagte Hütter.