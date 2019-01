Frankfurts Abraham für zwei Freundschaftsspiele gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Platzverweis bei einem Fußball-Testspiel in den USA hat für Eintracht Frankfurts Profi David Abraham Folgen in Deutschland. Das DFB-Sportgericht sperrte ihn wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung für zwei Freundschaftsspiele. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit.

Abraham war im Freundschaftsspiel gegen Flamengo Rio de Janeiro am 12. Januar in Orlando von Schiedsrichter Madzic Coric (USA) des Feldes verwiesen worden. Der Verein beziehungsweise der Spieler hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.