Frankfurt überstand viermal das Europapokal-Achtelfinale

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat seit der ersten Qualifikation für den UEFA-Cup im Jahr 1972/73 viermal das Europapokal-Achtelfinale überstanden. Bis ins Viertelfinale kam der Fußball-Bundesligist in den Spielzeiten 1977/78, 1993/94 und 1994/95. In der Saison 1979/80 erreichten die Hessen das Finale und siegten im deutschen Duell gegen Borussia Mönchengladbach (2:3/1:0). Der Wettbewerb heißt seit 2009/10 Europa League.

Die Hessen hatten als erste deutsche Mannschaft alle sechs Gruppenspiele gewonnen. In der ersten K.o.-Runde setzten sich die Eintracht gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk (2:2/4:1) durch und bekam den dreimaligen UEFA-Pokal-Sieger Inter Mailand (1991, 1994 und 1998) zugelost.

Der DFB-Pokalsieger aus Frankfurt ist der letzte verbliebene Bundesligist im Wettbewerb, nachdem Bayer Leverkusen in der Zwischenrunde gegen FK Krasnodar ausgeschieden ist. In der Gruppenphase war bereits für RB Leipzig Endstation. Seit der Umbenennung des Wettbewerbs in Europa League hat es kein deutscher Club ins Finale geschafft. Im UEFA-Cup stand zuletzt Werder Bremen 2009 im Endspiel. Der letzte deutsche Sieger war 1997 der FC Schalke 04. Das diesjährige Finale wird am 29. Mai in Baku/Aserbaidschan stattfinden.