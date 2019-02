Frankfurt im Schlüsselspiel in Leipzig erneut ohne Abraham

08. Februar 2019 14:15 Fußball - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Topspiel beim Tabellennachbarn RB Leipzig erneut auf David Abraham verzichten. Der Kapitän des hessischen Fußball-Bundesligisten laboriert weiterhin an einer Wadenverletzung. "David Abraham ist keine Option", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter am Freitag. Martin Hinteregger wird Abraham wie zuletzt schon gegen Borussia Dortmund ersetzen. Für die Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seien zudem Marc Stendera, Almamy Toure, Lucas Torro und Tuta kein Thema. "Ansonsten kann ich soweit aus dem Vollen schöpfen", sagte Hütter.

Dem Spiel in Leipzig misst er eine große Bedeutung bei. Bei einer Niederlage würde sich der Abstand der Hessen auf die Champions-League-Plätze auf acht Punkte vergrößern. Auch aus den Europa-League-Rängen könnte die Eintracht herausfallen. "Es sind noch genügend Runden zu spielen. Aber das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Abgerechnet wird dennoch erst nach 34 Runden", sagte Hütter.