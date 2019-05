Europa-League-Qualifikation: Eintracht-Heimspiele im Free-TV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Heimspiele von Eintracht Frankfurt in der Qualifikation zur Europa League werden live im Free-TV zu sehen sein. Wie in der Vorsaison überträgt der Fernsehsender Nitro die Partien des hessischen Fußball-Bundesligisten vor heimischer Kulisse. Die Eintracht steigt in der 2. Runde am 25. Juli und 5. August in das Geschehen ein. Der Gegner wird am 19. Juni ausgelost. Bei einem Weiterkommen geht es am 8. und 15. August mit Runde drei und am 22. und 29. August mit den Playoffs weiter. In der abgelaufenen Saison hatte die Eintracht das Halbfinale erreicht.