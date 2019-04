Eintracht und Deutsche Bank kooperieren bei Bezahlsystem

08. April 2019 17:07 Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird zusammen mit der Deutschen Bank ein neues, digitales Bezahlsystem einführen. Von der Saison 2020/21 an sollen alle Veranstaltungen in der Frankfurter Arena über das neue System abgewickelt werden, teilte der Club am Montag mit. "Uns ist wichtig, dass die digitale Lösung unseren Fans und Kunden Mehrwerte und Sicherheit bietet", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann. Demnach soll das elektronische Bezahlen die Stadionbesuche künftig einfacher und komfortabler machen.