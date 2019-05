Eintracht-Trainer will Sieg bei Bayer und "Saison vergolden"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt will im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen einen entscheidenden Schritt in Richtung Qualifikation für die Champions League machen. "Wir wollen diese Saison vergolden und Geschichte schreiben", sagte Trainer Adi Hütter am Freitag, einen Tag nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Chelsea (1:1). "Am Sonntag steht eines der wichtigsten Spiele dieser Saison an. Wir treffen auf einen unmittelbaren Konkurrenten und wollen unbedingt gewinnen."

Die Frankfurter liegen als Tabellenvierter nur drei Punkte vor dem Werksclub aus Leverkusen. "Bayer ist unter Zugzwang. Wir wollen unserem Ziel näher kommen. Wer gegen Chelsea so mithalten kann, kann auch gegen Bayer eine gute Figur machen."

Nach dem Europa-League-Duell gegen Chelsea hat Hütter trotz des intensiven Spiels keine Verletzten zu beklagen. Gegen Bayer 04 wird der gegen den Premier-League-Club gesperrte Torjäger Ante Rebic wieder zum Einsatz kommen. Der seit längerer Zeit verletzte Stürmer Sebastien Haller ist laut Hütter gegen Bayer noch keine Option, könnte aber möglicherweise im Rückspiel beim FC Chelsea am 9. Mai sowie in den beiden restlichen Liga-Partien gegen Mainz und bei Bayern München vielleicht zum Einsatz kommen.