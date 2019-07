Eintracht ohne Rönnow zur Europa-League-Quali nach Tallinn

24. Juli 2019 10:14 Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im ersten Spiel der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL Nitro) beim FC Flora Tallinn auf Torwart Frederik Rönnow verzichten. Der 26 Jahre alte Däne hatte sich bereits am vergangenen Samstag im Training eine Verletzung im Schulterbereich zugezogen und muss voraussichtlich zwei Wochen pausieren, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Als Ersatz stehen Felix Wiedwald, Jan Zimmermann und der aus der U19 nachnominierte Max Hinke als Torhüter zur Verfügung.