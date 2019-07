Eintracht mit drei Sonntagsspielen zum Saisonauftakt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt steigt mit einem Sonntagsspiel in die neue Bundesliga-Saison ein. Dies geht aus den Spieltags-Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter trifft am 18. August (15.30 Uhr) auf die TSG 1899 Hoffenheim. Der Gegner stand bereits fest.

Auch die zweite und dritte Partie bestreitet der Europa-League-Qualifikant an einem Sonntag: Am 25. August (15.30 Uhr) tritt die Eintracht bei RB Leipzig mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann an, am 1. September (18.00 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf. Die Frankfurter haben am 25. Juli das erste Qualifikationsspiele zur Europa League gegen den Sieger der Partie zwischen Radnicki Nis und FC Flora Tallinn.