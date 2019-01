Eintracht leiht Augsburger Hinteregger aus

31. Januar 2019 16:09 Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat kurz vor Transferschluss personell noch zugeschlagen, um für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga besser gewappnet zu sein. Auf Leihbasis holte der DFB-Pokalsieger den beim FC Augsburg in Ungnade gefallenen Martin Hinteregger. Der österreichische Nationalspieler wird zunächst bis zum 30. Juni an den Main kommen und soll die Defensive verstärken, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wurde in Augsburg zuletzt suspendiert und vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. Hinteregger hatte nach 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach seinen Trainer Manuel Baum ("Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen.") scharf kritisiert. Sein Vertag in Augsburg läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

"Martin ist ein robuster und stabiler Spieler, der seine Qualitäten in der Bundesliga sowohl beim FC Augsburg als auch bei Borussia Mönchengladbach unter Beweis gestellt hat", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Mit Eintracht-Coach Adi Hütter gewann Hinteregger in der Saison 2014/15 bei RB Salzburg die österreichische Meisterschaft sowie den Pokal. "Ich schätze Adi Hütter und seine Art Fußball zu spielen sehr und freue mich auf meine neue Aufgabe", meinte Hinteregger.

Offiziell bestätigt hatten die Frankfurter zuvor die Verpflichtung des brasilianischen Abwehrspielers Lucas Melo. Er erhält einen Vertrag bis zum Juni 2023. Der 19-Jährige mit dem Künstlernamen Tuta erhält einen Vertrag bis zum Juni 2023. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten etwa 1,8 Millionen Euro betragen. Tuta spielte bisher für die U20 des FC São Paulo, hat aber noch kein Profispiel für den Erstligisten bestritten.