Eintracht ist zuversichtlich vor Halbfinal-Hit gegen Chelsea

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt geht heute mit großer Zuversicht in das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Chelsea. Der Fußball-Bundesligist stand vor 39 Jahren zuletzt in der Vorschlussrunde eines europäischen Wettbewerbs. "Chelsea ist Favorit. Wenn man im Halbfinale steht, will man seine Chance nutzen", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Heimspiel. Er sei überzeugt, eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel am 9. Mai beim Europa-League-Gewinner von 2013 schaffen zu können.

Der DFB-Pokalsieger Frankfurt muss allerdings auf die beiden Stürmer Sebastien Haller (verletzt) und Ante Rebic (gesperrt) verzichten. Ein Kandidat für die Sturmreihe ist der Portugiese Gonçalo.