Eintracht im Chelsea-Rückspiel mit Rebic: Keine Gesperrten

03. Mai 2019

Frankfurt/Main (dpa) - Auf dem Weg ins Europa-League-Finale darf der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche wieder auf Stürmer Ante Rebic hoffen. Der Vize-Weltmeister aus Kroatien ist nach abgesessener Gelbsperre im Halbfinal-Rückspiel beim FC Chelsea am nächsten Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) wieder spielberechtigt. Neue Sperren handelte sich die Eintracht beim 1:1 im Hinspiel vor eigenem Publikum nicht ein, da die Gelben Karten vor dem Halbfinale gestrichen werden. Dass auch Sturmpartner Sebastien Haller, der mit einer Bauchmuskelverletzung kämpft, an der Stamford Bridge mitwirken kann, ist unwahrscheinlich.