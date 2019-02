Eintracht droht Ausfall von Abraham

01. Februar 2019 15:48 Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt droht im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Borussia Dortmund ein Ausfall von Kapitän David Abraham. "Das letzte Signal gibt immer der Spieler. David hat diese Woche Teile des Trainings mitgemacht und musste dann wieder abbrechen", berichtete Trainer Adi Hütter am Freitag. Eine finale Entscheidung für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werde bei dem 32-jährigen Innenverteidiger, der mit Wadenproblemen kämpft, erst kurzfristig fallen, sagte der Österreicher.

Ersetzen könnte Abraham der vom FC Augsburg ausgeliehene Neuzugang Martin Hinteregger, der bis zum Saisonende für den Pokalsieger spielt. "Er ist für mich ein Charaktertyp. Er sagt auch immer ehrlich, was er sich denkt. Es gibt halt Spieler, die haben Ecken und Kanten. Er ist ein ehrlicher Spieler mit sehr viel Qualität", lobte Hütter, der 2014/2015 bei RB Salzburg mit seinem Landsmann zusammengearbeitet hat. Der FCA hatte Hinteregger abgegeben, weil dieser sich kritisch über Trainer Manuel Baum geäußert hatte. Den konkreten Vorfall bei den Schwaben wollte Hütter nicht bewerten.

Neben Hinteregger hatte die SGE am Donnerstag zum Transferschluss noch zwei weitere Abwehrspieler verpflichtet. Perspektivspieler Tuta kommt vom FC Sao Paulo, Almamy Touré wechselt vom AS Monaco an den Main. Für das Dortmund-Spiel sollen beide noch keine Option sein.