Diagnose: Werder-Torwart Pavlenka erlitt Gehirnerschütterung

Frankfurt/Main (dpa/lni) - Werder Bremens Torwart Jiri Pavlenka zog sich im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (2:1) eine Gehirnerschütterung zu. Dies teilte der Verein am Sonntag mit. Der 26 Jahre alte tschechische Keeper war in der 53. Minute bei einem Zusammenprall mit dem Eintracht-Profi Mihat Gacinovic am Kopf getroffen worden. Pavlenka musste ausgewechselt und in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht werden, wo er in der Nacht zum Sonntag zur Beobachtung geblieben ist.

Wann er wieder einsatzfähig sein wird, war zunächst unklar. Eine Neuverpflichtung sei kein Thema, teilte der SV Werder mit. Nach seiner Auswechslung in Frankfurt hatte ihn der 18-jährige Luca Plogmann vertreten. Bereits in der Saison-Vorbereitung verletzte sich Bremens Nummer zwei im Tor, Jaroslav Drobny.