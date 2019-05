DFB-Vize bei Akademie-Spatenstich: Denke schon an 2034

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Interimspräsident Rainer Koch hat anlässlich des Spatenstichs für die Akademie in Frankfurt am Main die langfristige Planung des Verbandes betont. "Ich denke schon an die WM 2034. Das ist zwar noch 15 Jahre hin. Niemand weiß, wo sie stattfindet. Aber alle Spieler für die WM 2034 sind jetzt schon geboren", sagte Koch am Freitag in Frankfurt.

Er wolle die Talente für die Zukunft auch in Mecklenburg-Vorpommern finden und fördern, sagte der DFB-Vizepräsident, der nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel den Verband gemeinsam mit Ligapräsident Reinhard Rauball kommissarisch führt.

"Wir müssen überall im Land dafür sorgen, dass die bestmögliche Ausbildung erzielt wird. Dafür brauchen wir Vordenker. Wir brauchen nicht nur Universitäten, sondern auch Grundschulen des Fußballs. Dass das optimal zusammenwirkt, das wird die Aufgabe der Akademie", sagte der Funktionär. Das 150 Millionen Euro teure Projekt wird seit diesem Freitag gebaut und soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 fertiggestellt und eröffnet werden.