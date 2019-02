DFB verhängt 25 500 Euro Geldstrafe für Hannover 96

01. Februar 2019 10:53 Fußball - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lni) - Hannover 96 muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Strafe von 25 550 Euro zahlen. Mit dieser Geldbuße belegte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den Bundesligisten. Das teilte der DFB am Freitag mit. In der 46. Minute des Spiels beim FSV Mainz 05 am 9. Dezember 2018 wurden im Hannoveraner Zuschauerblock mindestens zwölf Bengalische Feuer und mindestens drei Rauchbomben abgebrannt. Das Spiel musste aufgrund der Rauchentwicklung für sechs Minuten unterbrochen werden.