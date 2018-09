DFB-Pokal: Darmstadt und Wiesbaden spielen am 30. Oktober

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die beiden im DFB-Pokal verbliebenen hessischen Vereine tragen ihre Zweitrundenspiele jeweils am 30. Oktober aus. Zweitligist SV Darmstadt 98 empfängt um 18.30 Uhr den Bundesligisten Hertha BSC. Drittligist SV Wehen Wiesbaden spielt um 20.45 Uhr vor heimischer Kulisse gegen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Pokalverteidiger Eintracht Frankfurt war in der 1. Runde überraschend am Viertligisten SSV Ulm 1846 gescheitert.