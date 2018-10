Deutsche Fußball-U21 will EM-Qualifikation perfekt machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft will heute (20.00 Uhr/Eurosport) die Teilnahme an der EM-Endrunde perfekt machen. Der Fußball-Europameister von Trainer Stefan Kuntz braucht aus dem Heimspiel in Ingolstadt gegen Norwegen einen Punkt, um sicher das Ticket für das Turnier im nächsten Jahr in Italien und San Marino zu buchen. Dort würde die deutsche Auswahl als Titelverteidiger an den Start gehen.

Sollte die U21 nicht in Ingolstadt schon die Qualifikation perfekt machen, muss sie nicht lange auf die nächste Chance warten. Am Dienstag spielt die Auswahl in Heidenheim gegen Irland.