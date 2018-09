Dank Arps Bundesliga-Debüt: SV Wahlstedt erhält DFL-Prämie

06. September 2018 13:45 Fußball - Frankfurt am Main

Hamburg (dpa/lno) - Das Bundesliga-Debüt von Jann-Fiete Arp für den Hamburger SV hat sich nachträglich für den SV Wahlstedt ausgezahlt. Der Club aus der Kreisliga Schleswig-Holstein erhalte mehr als 15 000 Euro von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Nachwuchsausbildung, teilte die DFL am Donnerstag mit.

Arp spielte als Kind von 2004 bis 2010 bei dem Verein aus dem Kreis Segeberg. Der mittlerweile 18-Jährige ist seit acht Jahren beim HSV. Am 30. September vergangenen Jahres gab er im Punktspiel gegen Werder Bremen (0:0) seine Premiere in der ersten Liga. Insgesamt kam der Junioren-Nationalspieler in der letzten Saison auf 18 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Trotz des Abstiegs des Traditionsclubs und des Interesses anderer Clubs wie des FC Bayern München blieb der Stürmer bei den Hanseaten und verlängerte seinen Vertrag bis 2020.

Insgesamt honorierte die DFL 90 Clubs unterhalb der 3. Liga für ihre Nachwuchsarbeit. Mehr als 1,5 Millionen Euro wurden an die unterklassigen Vereine ausgeschüttet. Es ist eine finanzielle Anerkennung für das Debüt von 54 Spielern in der Bundesliga und 2. Bundesliga, die bei diesen Vereinen gefördert worden sind.

Zur vergangenen Saison 2017/18 hatte die DFL die Ausbildungsförderung grundlegend überarbeitet und die Ausbildungshonorierung von zuvor etwa einer Millionen Euro auf bis zu vier Millionen Euro erhöht.

Anders als zuvor, als das Honorierungssystem jeweils nur die fünf zurückliegenden Jahre bis zum Beginn der Profikarriere erfasste, werden Ausbildungsleistungen nun schon bei Vereinen berücksichtigt, bei denen ein Spieler ab dem 6. Lebensjahr (bis zum 21.) aktiv war. Darunter sind deutlich mehr Amateurvereine.