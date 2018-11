Bundesliga-Ansetzungen: Wolfsburg spielt vor Weihnachten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der VfL Wolfsburg muss in der Fußball-Bundesliga noch einen Tag vor Weihnachten die weite Auswärtsreise zum FC Augsburg antreten. Das ergab die genaue Ansetzung der Spieltage 15 bis 21 durch die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch. Das Spiel Augsburg gegen Wolfsburg findet demnach am 23. Dezember um 15.30 Uhr statt. Bereits eine Woche vorher empfängt Hannover 96 den deutschen Meister Bayern München an einem Samstagnachmittag (15. Dezember, 15.30 Uhr). Das Nordderby zwischen Hannover 96 und Werder Bremen wird zum Rückrunden-Beginn am 19. Januar ebenfalls an einem Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen.