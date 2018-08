Weiche Flensburgs Pokal-Wunsch: Bloß nicht Bayern München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Fußball-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 hatte am Sonntag keine Zeit für eine ausgelassene Party nach dem 1:0 im DFB-Pokal über den Zweitligisten VfL Bochum. "Die Spieler arbeiten alle. Sie mussten doch Montagmorgen wieder früh raus. Außerdem wohnen sie zumeist woanders: in Kiel, in Schleswig und sonst wo", sagte Vereinsvorsitzender Hans-Ludwig Suhr am Montag. "Es gibt keinen Grund, hier wilde Sau zu spielen. Wir haben den Sieg mit ruhigem Stolz genossen."

Von den 121 000 Euro Prämie für die erste Pokalrunde wird nach Suhrs Schätzung knapp die Hälfte übrig bleiben. "Die Organisation des Spiels hat schon wahnsinnig gekostet: TV-Türme, Stromaggregate, Stadion sichern", sagte Suhr. Er kann die Spieler aber beruhigen: "Die kriegen auch was."

In der zweiten Runde wünscht sich der Vereinschef keinen Topgegner Marke Bayern München. Die damit verbundenen Umstände wären zu groß. "Dann müssten wir auf jeden Fall umziehen, wahrscheinlich nach Kiel." Ins heimische Manfred-Werner-Stadion dürfen lediglich 2500, mit Sondergenehmigung 3500 Zuschauer eingelassen werden.

Was tun, wenn Holstein Kiel aber auch ein Heimspiel in der nächsten Runde haben sollte? "Dann müssen wir betteln gehen", sagte Suhr. "Vielleicht in Hamburg, vielleicht in Lübeck."

Weil die zweite Runde in der Woche am 30. und 31. Oktober (Dienstag, Mittwoch) stattfindet, werden zumeist Abendspiele anstehen. "Der 31. Oktober ist Reformationstag und damit Feiertag, da könnten wir also auch nachmittags spielen", meinte Suhr. Zur Auslosung am kommenden Sonntag in der ARD (18.00 Uhr) wird das Sportlerheim des Vereins eine Stunde früher geöffnet.