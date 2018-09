Spiel Weiche Flensburg vs Werder Bremen nach Lübeck verlegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Das DFB-Pokalspiel des SC Weiche Flensburg 08 gegen Werder Bremen kann aus Sicherheitsgründen nicht in Flensburg stattfinden und wird stattdessen in Lübeck ausgespielt. Diese Entscheidung gaben der Nord-Regionalligist und die Stadt Flensburg am Montag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Die Partie der zweiten Runde gegen den Bremer Bundesligisten findet nun am 31. Oktober (18.30 Uhr) im Lübecker Stadion an der Lohmühle statt.

"Wir waren zu dem Entschluss gekommen, die Durchführung des Spiels in Flensburg durch den Einsatz einer mobilen Flutlichtanlage zu realisieren. Doch es hat sich leider herausgestellt, dass diese Anlage nicht die technischen Voraussetzungen besitzt, um bei jeder Wetterlage eingesetzt werden zu können", sagte Stephan Kleinschmidt, zuständiger Dezernent der Stadt Flensburg. "Wir dachten, eine Lösung gefunden zu haben, aber die Sicherheit der Zuschauer hat natürlich oberste Priorität", fügte Kleinschmidt hinzu.

Weiche-Geschäftsführer Harald Uhr kündigte an, für alle Fans so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich entstehen zu lassen. "Wir setzen darauf, dass unsere Fans uns auch in Lübeck nicht im Stich lassen werden, damit wir für die nächste Pokalsensation sorgen können." In der ersten Hauptrunde hatten die 08er im heimischen Manfred-Werner-Stadion den Zweitligisten VfL Bochum mit 1:0 besiegt.