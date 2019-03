U21-Auswahl ohne erkrankten Kieler Serra gegen Frankreich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lno) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz muss im EM-Testspiel gegen Frankreich auf Janni Serra verzichten. Der 21 Jahre alte Stürmer vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel reiste wegen eines Infekts zunächst nicht zum Treffpunkt der U21-Auswahl nach Düsseldorf und steht daher in der Partie am Donnerstag (18.30 Uhr/Eurosport) in Essen nicht zur Verfügung, wie der DFB mitteilte.

Ob und wann der Nachwuchs-Nationalspieler nachreisen wird, stand am Mittwoch zunächst noch nicht fest. Die Kuntz-Auswahl bestreitet am kommenden Dienstag in Bournemouth gegen England ein weiteres Testspiel vor der EM-Endrunde in Italien und San Marino im Juni. Deutschland reist als Titelverteidiger und Mitfavorit zu dem Turnier.