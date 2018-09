Spitzenreiter RW Essen stolpert: Auch Viktoria Köln verliert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei Rot-Weiss Essen herrschte auch nach dem unerwarteten Ende der Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga West Ruhe und Gelassenheit. "Wir bleiben positiv, auch wenn wir als Verlierer vom Platz gehen mussten. Wir werden uns anschauen, was wir in der ersten Halbzeit über weite Strecken nicht so gut hinbekommen haben", erklärte RWE-Trainer Karsten Neitzel nach dem überraschenden 2:3 gegen Aufsteiger SV Lippstadt. Für Spitzenreiter Essen, der zuvor fünf Siege in Serie gefeiert hatte, war es am siebten Spieltag die zweite Saisonniederlage.

In der 89. Minute vergab RWE-Kapitän Benjamin Baier am Samstag mit einem verschossenen Foulelfmeter vor 9197 Zuschauern im Essener Stadion die Möglichkeit auf einen Punktgewinn. "Wir haben viel riskiert und extrem gefightet. Hätten wir die Chance genutzt, einen Punkt hierzubehalten, wäre das überragend gewesen", meinte Neitzel.

Der deutsche Meister von 1955 blieb allerdings an der Tabellenspitze: Verfolger Viktoria Köln kassierte beim 1:2 gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf die erste Saisonpleite und liegt weiter einen Zähler hinter RWE. Auch der SV Rödinghausen, der in der zweiten DFB-Pokal-Runde den FC Bayern München empfängt, verlor beim 3:4 gegen Borussia Dortmund II erstmals in dieser Spielzeit. Der BVB verkürzte den Rückstand zu RWE auf vier Punkte und hat noch ein Nachholspiel.

Schlusslicht 1. FC Kaan-Marienborn (0:0 gegen Borussia Mönchengladbach II) und die Zweitvertretung des 1. FC Köln (1:2 gegen SV Straelen) sind weiter sieglos. Der SC Wiedenbrück spielte 1:1 gegen die SG Wattenscheid, der SC Verl gewann 2:1 beim TV Herkenrath.