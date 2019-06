Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Die SGS Essen hat die personelle Ausrichtung für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga der Frauen vorangetrieben und in Cristina Lange die zweite neue Spielerin verpflichtet. Wie der Club am Montag mitteilte, erhält die 19-Jährige aus der U20 des VfL Wolfsburg einen Vertrag über zwei Jahre. Zuvor hatte der Tabellenvierte der Meisterschaft bereits Elisa Senß verpflichtet.