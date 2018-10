Frauenfußball-Bundesligist Essen monatelang ohne Kapitänin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa) - Die SGS Essen muss mehrere Monate auf Irini Ioannidou verzichten. Wie der Frauen-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat sich die 27 Jahre alte Verteidigerin im vergangenen Heimspiel gegen den FC Bayern München einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. "Diese Diagnose ist natürlich für uns alle, gerade aber auch für Irini Ioannidou sehr bitter. So groß diese Herausforderung für unsere Kapitänin ist, so sehr werden wir sie unterstützen", sagte SGS-Manager Philipp Symanzik.