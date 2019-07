1. FC Magdeburg bestreitet Winter-Trainingslager in Spanien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg wird sein nächstes Winter-Trainingslager in Spanien beziehen. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, soll sich die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer vom 4. bis 11. Januar 2020 in Novo Sancti Petri auf die Rückrunde vorbereiten. Nach 2015, 2016, 2017 und 2019 werden die Magdeburger erneut im Süden Spaniens gastieren. In Andalusien seien die Voraussetzungen optimal, hieß es von den Magdeburgern. Das Krämer-Team startet am Samstag (17.45 Uhr/ARD) mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in die Saison 2019/20.