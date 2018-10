Rot-Weiß Erfurt vor dem endgültigen Aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Fußball-Drittliga-Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt droht das endgültige Aus. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde die avisierte Zusage über ein Massedarlehen überraschend zurückgezogen. Mit dem wollte der Insolvenzverwalter des Regionalligisten den Spielbetrieb in den kommenden Wochen aufrechterhalten. "Damit hängt der Fortbestand des Fußballvereins FC Rot-Weiß Erfurt e.V. am seidenen Faden", hieß es in der Mitteilung.

Insolvenzverwalter Volker Reinhardt wollte mit dem Darlehen Zeit gewinnen, denn in den kommenden Wochen sollten aussichtsreiche Gespräche mit potenziellen Investoren verbindlich abgeschlossen werden. Sollte in den kommenden Tagen dieses Massedarlehen nicht von anderer Seite gewährleistet, sei Reinhardt aus insolvenzrechtlichen Gründen gezwungen, den Spielbetrieb einzustellen.

"Ich gebe noch nicht auf und kämpfe weiter. Aber die Zeit wird knapp", sagte Reinhardt. Ohne das Darlehen fehlt dem Traditionsverein eine sechsstellige Summe. Sportlich ist Erfurt seit neun Spielen ungeschlagen und tritt am Sonntag in Fürstenwalde an.