Apolda (dpa/th) - Der FC An der Fahner Höhe ist erneut Thüringer Hallenfußball-Meister. Im Endrunden-Finale bezwang der Thüringenligist am Sonntag in Apolda Chemie Kahla aus der Landesklasse mit 5:2 und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Dritter wurde die SG An der Lache Erfurt durch ein 5:4 gegen Blau-Weiß Großwechsungen.

Im Halbfinale hatte sich Fahner Höhe mit 4:0 gegen Erfurt durchgesetzt. Kahla war durch ein 3:1 gegen Großwechsungen ins Finale eingezogen.