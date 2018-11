Abschiedsspiel für Hrubesch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Horst Hrubesch steht vor seinem letzten Spiel als Bundestrainer der deutschen Fußball-Frauen. Heute betreut er das Team gegen Spanien (16.00 Uhr/ZDF) in Erfurt zum achten und letzten Mal, ehe er zum 31. Dezember in den Ruhestand geht. In den sieben Spielen seit März schaffte der Coach sieben Siege und damit unter anderem auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich.

Das Team um Spielführerin Alexandra Popp will dem scheidenden Coach, der 43 Jahre als Spieler, Trainer und Funktionär im Profi-Fußball tätig war, gegen spielstarke Spanierinnen ein würdigen Abschied bereiten. Nachfolgerin des 67-Jährigen auf der Position des Bundestrainers wird Martina Voss-Tecklenburg. Sie spielt am Dienstag mit der Schweiz noch um die WM-Teilnahme gegen Europameister Niederlande, hat aber nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel kaum noch Chancen.