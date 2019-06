Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg verpflichtet Vermeij

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa) - Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat den früheren niederländischen U21-Nationalspieler Vincent Vermeij verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler bekommt einen Zweijahresvertrag, wie der MSV am Samstag bekanntgab. Vermeij wechselt ablösefrei von Heracles Almelo, war in der Rückrunde der vergangenen Saison aber an den FC Den Bosch ausgeliehen und erzielte in 17 Spielen sechs Tore.

"Vincent kommt aus der Ajax-Schule. Ein technisch gut ausgebildeter Stürmer, der weiß, wo das Tor steht", beschreibt Sportdirektor Ivo Grlic den 24-Jährigen, der 2012 zum Top-Club nach Amsterdam wechselte und dort für "Jong Ajax" zum Einsatz kam.