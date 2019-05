Wehen Wiesbaden gewinnt letztes Drittligaspiel der Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Hessen gewannen am Samstag ihr letztes Drittligaspiel in dieser Saison beim KFC Uerdingen mit 3:2 (2:1) und beendeten die Spielzeit 2018/19 mit 70 Punkten auf Rang drei. Agyemang Diawusie in der 6. Minute, Manuel Schäffler mit einem verwandelten Foulelfmeter (16.) und Daniel-Kofi Kyereh (78.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Rüdiger Rehm. Johannes Dörfler (14.) und Osayamen Osawe (70.) trafen vor rund 3000 Zuschauern in Duisburg für Uerdingen.

In einer abwechslungsreichen Partie hatten die Gäste vor allem in der zweiten Halbzeit Glück, als die Hausherren gleich dreimal nur Pfosten oder Latte trafen. Am kommenden Freitag (18.15 Uhr) empfängt Wehen Wiesbaden den Tabellen-16. der 2. Bundesliga - entweder Ingolstadt oder Sandhausen - zum Hinspiel der Aufstiegsrelegation. Das Rückspiel findet am 28. Mai statt.