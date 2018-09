Viktoria Köln übernimmt Tabellenführung: Lippstadt Dritter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Titelfavorit Viktoria Köln ist erstmals in dieser Saison Tabellenführer der Fußball-Regionalliga West. Der Zweite der Vorsaison feierte mit dem 2:0 gegen den SV Rödinghausen am achten Spieltag den fünften Sieg. Rödinghausen, das in der zweiten DFB-Pokalrunde Bayern München empfängt, kassierte die zweite Saisonniederlage und verlor den Kontakt nach vorn.

Viktoria Köln hat nun einen Punkt Vorsprung auf Rot-Weiss Essen, das sich mit einem 1:1 beim in dieser Saison weiter ungeschlagenen SC Verl begnügen musste. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, hatten in Verl aber auch ein bisschen Glück. Insofern geht das Unentschieden irgendwo auch in Ordnung", sagte RWE-Trainer Karsten Neitzel. Auf den dritten Platz mit zwei Zählern Rückstand zu Rang eins schob sich der SV Lippstadt. Der Aufsteiger bezwang am Samstag den Bonner SC 3:0 und holte den vierten Sieg.

Alemannia Aachen holte gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn einen 0:2-Rückstand auf, bleibt nach dem 2:2 aber vorerst in der Abstiegszone. Alexander Heinze sicherte der Alemannia den Punkt mit einem Treffer in der Nachspielzeit. RW Oberhausen trennte sich 0:0 vom SC Wiedenbrück. Die SG Wattenscheid setzte sich 4:2 gegen Fortuna Düsseldorf II durch. Der SV Straelen unterlag dem TV Herkenrath 0:3.