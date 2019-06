Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Peter Frymuth ist für weitere drei Jahre als Präsident des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) gewählt worden. Der 62-Jährige wurde beim Verbandstag des FVN am Samstag in Duisburg einstimmig von den 218 Delegierten im Amt bestätigt. Erstmals war Frymuth 2013 an die Spitze des Verbandes gewählt worden. Nun geht der Düsseldorfer, der auch Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes ist, in seine dritte Amtszeit.