MSV Duisburg will im DFB-Pokal ersten Saisonsieg holen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lno) - Der Fußball-Zweitligist MSV Duisburg peilt im DFB-Pokal seinen ersten Pflichtspielerfolg in dieser Saison an. "Ein Sieg ist die beste Antwort auf ein negatives Ergebnis. Wir wollen mit einer guten Leistung in die nächste Runde einziehen", sagte MSV-Trainer Ilja Gruew vor dem Match der ersten Pokal-Hauptrunde an diesem Samstag beim Amateurclub TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg. Die Duisburger haben ihre beiden bisherigen Saisonspiele in der 2. Liga verloren und dabei keinen eigenen Treffer erzielen können.

Gegen Dassendorf steht Gruew der komplette Duisburger Kader zur Verfügung. "Wir bereiten uns seriös und professionell wie auf jedes andere Ligaspiel vor", erklärte der Coach. "Wir unterschätzen den Gegner keinesfalls, sondern gehen gefestigt als Mannschaft in dieses Duell", meinte Abwehrchef Gerrit Nauber. Dem MSV gelang zuletzt vor vier Jahren der Einzug in die zweite Pokalrunde. 2011 erreichte der Traditionsclub als Zweitligist das DFB-Pokalfinale in Berlin (0:5 gegen Schalke).