KFC Uerdingen 1:1 gegen Fortuna Köln: Zehntes Mal sieglos

Duisburg (dpa) - Der KFC Uerdingen hat in der 3. Fußball-Liga seine Negativserie auf zehn Begegnungen ohne Sieg erweitert. Zum Auftakt des 29. Spieltags musste sich die Mannschaft des neuen Trainers Norbert Meier im West-Derby gegen Fortuna Köln mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Im Stadion des MSV Duisburg erzielte Maximilian Beister in der 12. Minute die Führung für den Aufsteiger. Hamdi Dahmani glich am Freitagabend bei Dauerregen und kaum bespielbarem Rasen für Köln zum 1:1 (20.) aus. Uerdingen hat mit 40 Zählern vor den weiteren Partien dieses Wochenendes acht Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei. Fortuna Köln ist mit 35 Zählern nach wie vor abstiegsgefährdet.