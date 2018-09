Frauen-Fußball: 16-Jährige trifft doppelt zum Auftakt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa) - Die erst 16 Jahre alte Lena Sophie Oberdorf hat im Auftaktspiel der Frauenfußball-Bundesliga ein Traumdebüt gefeiert. Die Junioren-Nationalspielerin, die in diesem Sommer vom Landesligisten TSG Sprockhövel zur SGS Essen gewechselt war, erzielte in ihrem ersten Bundesliga-Spiel beim MSV Duisburg am Samstag gleich zwei Tore (33./67. Minute). Die weiteren Treffer zum klaren 4:0 (1:0)-Sieg des letztjährigen Fünften erzielten Manjou Wilde (66.) und Lea Schüller (89.). Die Duisburgerinnen hatten in der vergangenen Saison Rang neun belegt.

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft am Sonntag (14.00 Uhr) auf den 1. FFC Frankfurt. Der vermeintlich ärgste Meisterschafts-Rivale FC Bayern München startet ebenfalls am Sonntag (16.00 Uhr) bei Aufsteiger Bayer Leverkusen in die Saison.