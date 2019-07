Duisburg gibt Tabellenführung ab: Niederlage in Ingolstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg hat in der neuen Saison seinen ersten Dämpfer kassiert und die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga abgegeben. Am 2. Spieltag bezog die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Samstag mit dem 2:3 (0:1) bei Mitabsteiger FC Ingolstadt die erste Saisonniederlage.

Lukas Daschner (60. Minute) und Moritz Stoppelkamp (86.) trafen für den MSV. Die Treffer reichten nicht, um den Rückstand nach Gegentoren von Stefan Kutschke (32.) und Maximilian Beister (58./71.) aufzuholen.

Besser machte es am 2. Spieltag Preußen Münster. Das Gründungsmitglied der Bundesliga von 1963 bezwang am Samstag den FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 (0:0) und schob sich mit nunmehr vier Punkten in der Tabelle vor Duisburg. Julian Schauerte (47.) und Lucas Cueto (90.+1) trafen nach dem Seitenwechsel für Münster.