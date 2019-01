Telekom Cup: FC Bayern im Endspiel gegen Gladbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lby) - Borussia Mönchengladbach hat beim Telekom Cup in Düsseldorf das Wunschfinale gegen den deutschen Fußball-Meister Bayern München perfekt gemacht. Der Bundesliga-Dritte besiegte am Sonntag im zweiten Halbfinale des Kurzturniers mit 45-Minuten-Spielen Hertha BSC mit 1:0. Thorgan Harzard sorgte mit einem schönen Tor aus 17 Metern unter die Latte für die Entscheidung zugunsten der Borussia, die in der Bundesliga-Tabelle drei Punkte hinter dem Zweiten Bayern München und neun Zähler hinter Herbstmeister Dortmund liegt.