Medien: KFC Uerdingen spielt nächste Saison in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen wird seine Heimspiele in der kommenden Saison in der Düsseldorfer Arena austragen. Das berichteten mehrere Medien am Donnerstag. "Der KFC Uerdingen wird in der nächsten Saison seine Spiele in der Merkur-Spielarena in der Landeshauptstadt Düsseldorf absolvieren", bestätigte KFC-Geschäftsführer Frank Strüver. In der laufenden Spielzeit bestreitet der Krefelder Drittligist seine Heimpartien in Duisburg.

Grund für den Umzug ist, dass das heimische Grotenburg-Stadion nicht drittligatauglich ist und die Auflagen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) nicht erfüllt. Bis zu diesem Freitag (1. März) müssen die Lizenzierungsunterlagen beim DFB eingereicht sein. Dazu gehört auch die Angabe der Spielstätte.

Laut Medienberichten hat sich der KFC mit der städtischen Stadionbetreibergesellschaft geeinigt. Der Bundesligist Fortuna Düsseldorf ist offenbar nicht begeistert, sich das Stadion mit den Uerdingern teilen zu müssen. "Unser Ziel ist es, dass die Arena eine Fortuna-Arena wird. Da hilft es nicht, wenn dort ein anderer Verein spielt", sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer der "Rheinischen Post".