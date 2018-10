Lukebakio fehlt im Fortuna-Kader

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Weil er am Vormittag zu spät zur Besprechung erschienen war, steht Fortuna Düsseldorfs Mittelfeldspieler Dodi Lukebakio nicht im Kader seines Teams für das Westduell mit dem FC Schalke 04. Das teilte der Club aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt kurz vor Beginn des Bundesliga-Heimspiels am Samstag mit. In seinen bislang fünf Ligaspielen in der laufenden Saison hat Lukebakio ein Tor erzielt.