Leverkusen weiter im Aufwind: Heimsieg gegen Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Nach einem schwachen Saisonstart hat Bayer Leverkusen den zweiten Saison-Sieg in der Bundesliga geschafft. Drei Tage nach dem Heimerfolg gegen Mainz setzte sich das Team von Trainer Heiko Herrlich am Mittwoch mit 2:1 (0:0) bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf durch. Kevin Volland erzielte im Auswärtsspiel beide Bayer-Tore und traf in der 50. und 60. Minute. Der Anschlusstreffer von Düsseldorfs Rouwen Hennings in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter kam zu spät.

Für Leverkusen war es nach dem Erfolg in der Europa League beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad der dritte Pflichtspielerfolg binnen einer Woche. Düsseldorf verlor nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage wieder ein Bundesliga-Spiel.