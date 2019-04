Klassenerhalt 1a: Aufsteiger Düsseldorf frühzeitig gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Spieler von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf haben am Samstag vor dem Fernseher vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga feiern können. Durch die 0:1-Pleite des Tabellen-16. VfB Stuttgart (21 Punkte) gegen Bayer Leverkusen am Samstag ist Düsseldorfs (37 Punkte) Vorsprung in der Tabelle auf den VfB in den verbleibenden Partien uneinholbar. "JAAA! Das ist auch offiziell der Klassenerhalt", hieß es auf dem Twitter-Account der Fortuna, die erst am Sonntag (15.30/Sky) zu Hause auf den Meister FC Bayern München trifft. Düsseldorf galt vor der Saison noch als Abstiegskandidat Nummer eins.