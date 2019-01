Hertha-Geschäftsführe: Neue Anleihe im Ausland gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Hertha-Geschäftsführer Ingo Schiller hat sich sehr erfreut darüber gezeigt, dass ausländische Anleger dem Berliner Fußball-Bundesligisten vertrauen. Rund die Hälfte einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 40 Millionen Euro, die die Hertha platziert hat, wurde demnach im Ausland gezeichnet. "Das macht uns zufrieden und stolz", sagte Schiller am Mittwoch beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf.

Er machte sich dafür stark, den Standortvorteil der Metropole zu nutzen, so wie es Madrid, Paris und London machen: "Wir haben als letzte europäische Hauptstadt die Chance, einen ähnlichen Entwicklungspfad zu beschreiten. Dafür brauchen wir ausländisches Kapital, und dafür sind wir offen."

Mit der neuen, zu 6,5 Prozent verzinsten Anleihe wurden sämtliche Anteile, die der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) am Bundesligisten hielt, vorzeitig zurückerworben. KKR war 2014 als Partner bei Hertha eingestiegen und hatte Anteile in Höhe von 9,7 Prozent erworben, die in den vergangenen Jahren auf 12,79 Prozent aufgestockt worden waren. Ursprünglich war die Partnerschaft zwischen Hertha und KKR auf sieben Jahre bis Januar 2021 angelegt.

Der Ablösebetrag belief sich insgesamt auf 71,2 Millionen Euro und beinhaltet neben der neuen Anleihe, 20 Millionen Euro Vorauszahlungen von Sponsoren, 10 Millionen Euro von Banken und 1,2 Millionen aus eigenen Mitteln. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, Hertha hat die Option, den Betrag nach der Hälfte dieser Zeit zurückzuzahlen.