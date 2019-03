Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf hat nach dem 2:5 beim VfL Wolfsburg scharfe Kritik vor allem an seiner Innenverteidigung geübt. "Wir haben überheblich, desaströs und körperlos verteidigt. Wenn wir das machen, dann wird es für uns in der Bundesliga ganz, ganz schwer. Wir haben widerstandslos die Tore hingenommen, das darf nicht sein", schimpfte Funkel am Samstagabend. "Ich muss mit meinen Innenverteidigern ein ernstes Wörtchen reden."

Der Aufsteiger steht zwar mit 31 Punkten aus 26 Spielen noch im gesicherten Mittelfeld, verlor die vergangenen beiden Spiele aber mit zusammen 2:8 Toren. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt elf Punkte. "Die Alarmglocken müssen schrillen", sagte Funkel jedoch. "Das war ein Warnschuss. Wir sind absolut noch nicht sicher."