Düsseldorfer Kevin Stöger zieht sich Kreuzbandriss zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss wahrscheinlich ein halbes Jahr auf seinen Mittelfeldspieler Kevin Stöger verzichten. Der 25 Jahre alte Österreicher zog sich am Samstag in der Saison-Abschlussbegegnung mit Absteiger Hannover 96 (2:1) in der Endphase einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

"Das ist eine sehr bittere Diagnose. Ich habe Kevin in einem persönlichen Gespräch die volle Unterstützung des gesamten Vereins zugesichert", sagte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel am Sonntag. Die Rheinländer erklärten, den 2020 endenden Vertrag mit Stöger langfristig verlängern zu wollen. Dabei befände man sich seit einiger Zeit in sehr guten Gesprächen.